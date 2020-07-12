شكرا لقرائتكم الأهلي يتابع أزمة ملعب نصف نهائى أفريقيا بعد مفاجأة الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي أزمة ملعب مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما خرجت تقارير إعلامية قوية خلال الساعات الماضية تؤكد أن الكاميرون لن يستضيف مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المفاجأت التى أحدثت ردود أفعال قوية في الشارع الكروي الأفريقي لأن المؤشرات كانت تصب في إتجاه إستضافة الكاميرون هذا الحدث حتى في ظل عدم صدور قرار رسمي من الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، تبدو أزمة نصف نهائي أفريقيا مثثيرة في الوقت الحالي لعدم تحديد ملعب المباراتين اللتين سيلعب خلالهما الأهلي والزمالك مع بطلا المغرب الوداد والرجاء على التوالي خلال منتصف سبتمبر المقبل ، ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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وويتابع الأهلي هذه الأزمة على صعيد مجلس الإدارة أو الجهاز الفني لأن النية كانت تتجه للسفر قبل المباراة بعدة أيام للكاميرون بعدما كانت المؤشرات تتجه نحو إقامة المباراتين هناك قبل أن تتغيّر الأمور في الايام الماضية وترفض الكاميرون إستضافة المباراتين ثم تدرس مصر بجدية إستضافة هذا الحدث وهو ما جعل الجميع في الاهلي يتابع هذا الملف الهام لمعرفة تطوراته التى سيكون لها تأثير بالتأكيد على إستعدادات وبرنامج الفريق لنصف نهائي أفريقيا.

من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل خوض ودية سموحة التي تحدد لها يوم 23 يوليو الحالي بالتتش، وأضاف عبد الحفيظ أن هناك استعدادات مكثفة للترتيب للمباراة الودية الأولى للفريق، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض المباريات الودية والرسمية ، وأستأنف الأهلي تدريباته، أمس السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الجمعة.