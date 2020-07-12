عبد الله السعيد مرشد سياحى قبل عودة الدورى

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جدة - عمرو شويل نشر عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لرة القدم بنادي بيراميدز، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بتقمص دور مرشد الرحلة في أوتوبيس الفريق، وعاد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش لخوض تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، أمس السبت بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.



عبد الله السعيد

وحرص أنتى تشاتشيتش على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى شهد تركيز من جميع اللاعبين، واستخدام الجهاز الفنى لمواسير المياه وتصميمها كحواجز للاعبين، لتساعدهم على زيادة معدل اللياقة البدنية.

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وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، وكذلك إدارة النادى، بسبب العروض التى انهالت على اللاعبين فى الفترة الأخيرة، حيث يخشى مسئولو الفريق السماوى من انشغال اللاعبين بتلك العروض وعدم التركيز فى المرحلة المقبلة، والتى تشهد عودة منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقة، ويعد الفريق السماوى على بعد خطوات من تحقيق اللقب خاصة بعدما نجح فى الوصول للدور نصف النهائى وينتظر مواجهة فريق حوريا الغينى، بخلاف الاستعداد لعودة مسابقة الدورى وسعى بيراميدز للوصول لمركز يجعله يشارك فى دورى ابطال افريقيا الموسم المقبل.

وحذر الجهاز الفنى اللاعبين من الانشغال بالعروض وفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية وحصد بطاقة التأهل لدورى أبطال أفريقيا عن طريق انهاء مسابقة الدورى فى مركز متقدم، وبعدها سيرتفع أسهم اللاعبين فى بورصة الانتقالات.

وتلقى لاعبى بيراميدز فى الفترة الأخيرة العديد من العروض، حيث رصد الزمالك على قائمة صفقاته المطلوبة من بيراميدز 3 لاعبين وهم نبيل عماد دونجا والذى وقع على عقود انضمامه للفارس الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة وينتظر موافقة ناديه على الرحيل والانتقال للقلعة البيضاء، ورجب بكار الذى يعد ثانى اللاعبين المطلوبين فى الزمالك من بيراميدز، وبعدهم عبد الله بكرى الذى سيكون البديل حال رفض مسئولو بيراميدز رحيل دونجا أو بكار.