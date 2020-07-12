شكرا لقرائتكم قناة الأهلى للمطالبين بلقب نادى القرن: لا تفقد الأمل وحاول بعد 100 عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الحساب الرسمى لقناة النادى الأهلى عبر موقع تويتر رسالة للباحثين عن التتويج بلقب نادى القرن، ونشرت الصفحة صورة الجائزة التى توج بها النادى وعلقت قائلة، "هناك أشياء لا يمكن الحصول عليها إلا بالعرق والاجتهاد.. لا تفقد الأمل وحاول مرة أخرى بعد 100 عام".

وأعلن جهار تنمية التجارة الداخلية أن تسجيل وحماية العلامات التجارية يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بتسجيل (العلامات التجارية، النماذج الصناعية، المؤشرات الجغرافية)

وفيهناك أشياء لا يمكن الحصول عليها إلا بالعرق والاجتهاد.. لا تفقد الأمل وحاول مرة أخرى بعد 100 عام ???? pic.twitter.com/t0yGoAPHAs

ما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها.

وفى هذا الإطار فقد تقدم النادي الأهلى للرياضة البدنية بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999 عبارة عن (كلمتى النادى الأهلى يتوسطهم نسر) ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا.

- وتقدم بعد ذلك بعدة طلبات أخرى لتسجيل نفس الشعار على فئات مختلفة بالشكل الموضح أدناه.

- فى عام 2007 تقدم بطلب تسجيل جديد لشعار النادي عبارة عن " الأهلى 1907 نادى القرن" مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر" كما هو موضوح بالصورة وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب فى 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد إستيفاء كافة الإجراءات المشار اليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

- وتقدم نادى الزمالك للألعاب الرياضية بطلب تسجيل لشعار " نادى الزمالك – نادى القرن الحقيقي لكرة القدم " في الخامس من شهر يوليو 2020 برقم إيداع 415563 وسيتم فحص الطلب بعد إنقضاء مدة الستة أشهر وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

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ونود الإشارة الى أن نادى الزمالك قد سبق وتقدم بتسجيل شعار النادى فى عام 2006 عبارة عن كلمتى " نادى الزمالك ورسم لرجل فرعونى بيده قوس ورمح" كما هو موضح بالصورة والعلامة مجددة حتى تاريخه.

- كما تقدم نادى الزمالك بعد ذلك فى عام 2009 بعدة طلبات أخرى لتسجيل ذات الشعار على فئات مختلفة والعلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

ويتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية ، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين.

ثم يتم إخطارمقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت فى التظلم – طبقا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى ، أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه الى الإدارة متضمنا أسباب الإعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الإعتراض مسببا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.

كما نود التنويه أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو مدد أخرى بناءا على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.