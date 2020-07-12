شكرا لقرائتكم الإسماعيلى: معندناش أزمة فى مستحقات اللاعبين.. والجدول يبرئ إدارة النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن ناديه لايواجه أزمة فى تسديد مستحقات اللاعبين المادية ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة :"ليس لدينا أزمة فى مستحقات اللاعبين ، وضعنا جدول لتسديدها فى موعدها وبالترتيب وأبلغنا اللاعبين بموعد إستلام كل لاعب لمستحقاته وليس هناك أى أزمات فى هذا الشأن"، فى وقت سابق طالب لاعبو الإسماعيلى مجلس إدارة النادى، برئاسة إبراهيم عثمان، بالإفراج عن المستحقات المادية المتأخرة قبل بداية فترة الإعداد استعداداً لعودة الدورى، بعدما اشتكى اللاعبون فى أكثر من جلسة لأفراد الجهاز المعاون تجاهل الإدارة الاستماع لمطالبهم وتأخر صرف مستحقاتهم المادية طوال فترة العزل المنزلى.

ويحصل لاعبو الإسماعيلى على راحة اليوم الأحد قبل بدء أسبوع جديد فى فترة الإعداد بداية من الغد الاثنين استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة الثلاثاء المقبل استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش بينما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.