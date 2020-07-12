شكرا لقرائتكم شادى محمد: اللى ندمان على اللعب للأهلى "ميشرفناش ومش عايزينه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه شادى محمد كابتن الاهلى السابق رسالة لكل اللاعبين الذين يشعرون بالندم على ارتداء الفانلة الحمراء مؤكداً أنهم لايشرفوا الأهلى ، وقال شادى محمد لـ"الخليج 365" :"أي لاعب ندم أنه لعب للأهلى لايشرفنى ارتداؤه قميص الأهلى واحنا اللى ندمانين على وجودكوا في الأهلى أياً كان إنتو مين ، اللى ميتشرفش بالأهلى وقيمته احنا اللى مش عايزينه ، الاهلى نعمة كبيرة ولازم الكل يعرف كدا ".

وانضم شادى للأهلي قادماً من الكروم السكندرى موسم 1999-2000 ، بعد إشادة مدرب الفريق الأحمر وقتها الألمانى راينز تسوبيل وفى أول مشاركة له مع الفريق سجل هدفاً ساهم فى فوز الأهلى خارج ملعبه على شوتنج ستارز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دورى الابطال الافريقى.

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وكان شادى الورقة الرابحة للبرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى الشهير الذى اعتمد على اللاعب لسنوات طويلة مؤمناً بقدراته وإمكانياته ليصبح الفتى المدلل له قبل أن تنتهى العلاقة بينهم بالخلاف الشهير فى مباراة سانتوس الأنجولى بالكونفدرالية بعد سنوات من البطولات صعد فيها شادى لاستلام الكئوس الحمراء كابتن لنادى القرن .

شادى محمد فاز بـ24 بطولة مع النادى الأهلي 19 منها وأثناء ارتدائه لشارة الكابتن، بالإضافة لكونه أكثر لاعب فى تاريخ الأهلي شارك في مباريات البطولات الأفريقية.