شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد مسحات كورونا فى الأندية خلال الأسبوع الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن مواعيد المسحات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتي من المقرر أن يخضع لها لاعبو أندية الدوري العام خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وجاءت مواعيد المسحات كالتالي:

الأحد: الجونة، وادي دجلة، المقاولون العرب

الأثنين: الاتحاد السكندري، سموحة، الزمالك، إف سي مصر، حرس الحدود

الثلاثاء: الاسماعيلي، أسوان، المصري، طنطا، طلائع الجيش

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الأربعاء: الأهلي، المقاصة، إنبي، بيراميدز

في سياق آخر، توصلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، لاتفاق ومذكرة تفاهم مع مركز طبي ألماني من أجل علاج اللاعبين المصابين في الدوري المصري، علي أن يكون للاعبين تسهيلات كبيرة في الإجراءات بجانب خصم كبير يحصل عليه لاعبو الدوري المصري وكذلك الأندية، وكانت اللجنة الخماسية أعلنت توصلها لاتفاق مع الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات علي تخصيص 3000 كرة موحدة لاندية الدوري المصري في الموسم الجديد، علي ان تحصل الجبلاية علي نسبة من اعادة بيع الشركة الألمانية للكرة الموحدة للدوري كوسيلة لتنمية موارد اتحاد الكرة .

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.