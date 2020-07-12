«ضابط مخابرات قطري».. مرتضى منصور يصدر بيانًا حول الفيديو المفبرك على مواقع التواصل ويكشف تفاصيل جديدة

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حالة من الغضب والاستياء انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور منسوب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يسب فيه محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمود عبد المنعم (كهربا)، ليخرج بعدها بيانًا من رئيس الزمالك يؤكد أن التسجيل مفبرك من قبل ضابط مخابرات قطري.
أصدر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه عن تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، يزعم فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك.
وقال مرتضى منصور إن أبو سنيدة عن طريق أذنابه في مصر نشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة. حسبما نشر موقع "صدى البلد".
وأضاف مرتضى منصور: ما حدث من الضابط القطري فشل لأنه أن نجح في تقليد الصوت"، متسائلا أين صورتي وأنا أتحدث.. بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفة غباءك".
وتلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و٥٤ دقيقة فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق أذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع، ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة.
وكان أبو سنيدة هدد رئيس نادى الزمالك بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك وفبركة تسجيلات صوتية له لإحداث فتنة بينه وبين بعض الشخصيات في مصر. على حد تعبير رئيس نادي الزمالك. حسبما نشر موقع "أخبار اليوم".
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