البرازيلي جروهي ينضم لتدريبات اتحاد جدة بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

انضم الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي إلى تدريبات فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وخضع جروهي لتدريبات إضافية مع مواطنه أوسكار رودريجيز مدرب حراس المرمى في خطوة هدفت إلى تجهيزه بعد غيابه عن الفترة الأولى من التحضيرات، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد.

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واكتملت بذلك مشاركة جميع المحترفين الأجانب في فريق الاتحاد بالمعسكر التدريبي المنعقد في مدينة أبها.

وفي أواخر الشهر الماضي أعلن جروهي إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى المسحة الطبية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

وكان جروهي سافر إلى بلاده البرازيل عقب سماح الاتحاد للاعبيه بالعودة إلى بلادهم بسبب توقف النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا إلا أن اللاعبين بدأوا في العودة للتدريبات عقب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في الرابع من أغسطس المقبل.