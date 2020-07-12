مرتضى منصور عن الفيديو المنسوب: مفبرك لإحداث فتنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة الفيديو المنسوب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه تم فبركته لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوبا لمرتضى منصور يسب فيه محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمود كهربا، لاعب الأبيض السابق والأحمر الحالي.

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وكشف مرتضى عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صباح اليوم الأحد: "تلقيت رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".

وأضاف: "قام أبو سنيده عن طريق أذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بيني وبينها، الضابط القطري نجح في تقليد الصوت، ولكن أين صورتي وأنا أتحدث؟".

وأتم قائلا: "تلقيت على تليفوني الخاص في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقة فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق عملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع ويثبت أنهم متورطين في هذه المهزلة والفضيحة".