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رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقبلة في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، انتصارا هاما على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة يهزم بلد الوليد

تقدم نجم الوسط التشيلي آرتور فيدال لصالح برشلونة، في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

برشلونة امتلك زمام منطقة وسط الميدان في شوط المباراة الثاني، لكن لم تنجح فرص وسواريز في تسجيل الهدف الثاني للبارسا لينتهي اللقاء بفوز الكتالوني بهدف فيدال.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام أوساسونا على (ملعب كامب نو) مساء يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 79 نقطة في المركز الثاني، خلف متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 80 نقطة وبفارق نقطة عن البارسا أقرب الملاحقين.

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