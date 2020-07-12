رياضة | الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

الخطيب يتدخل لحسم صفقة جاسكون موليكا

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي، من حسم صفقة المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا لاعب هجوم الفريق الكروي الأول بنادي تي بي مازيمبي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، تدخل بنفسه لحسم صفقة انتقال جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي، إلى النادي الأهلي.

وكلف محمود الخطيب أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بالسفر إلى الكونغو الديمقراطية، للتفاوض مع مسئولي تي بي مازيمبي الكونغولي، بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى القلعة الحمراء.

من جانبه رحب جاسكون موليكا بفكرة الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي، تلقى عروضا للاحتراف بالدوري الفرنسي.