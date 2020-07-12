رياضة | بعد اكتساح برايتون.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اكتساح برايتون.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره برايتون، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم ستيرلينج (هاتريك)، وجابرييل جيسوس (هدف)، وبيرناردو سيلفا (هدف).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 72، يحتل بها المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 36، يحتل بها المركز الخامس عشر.

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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.