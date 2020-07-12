رياضة | حقيقة اعتزال حسن شحاتة للتدريب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة اعتزال حسن شحاتة للتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد حسن شحاتة أحد أفضل المدربين فى تاريخ مصر وهو الوحيد الذي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 2006,2008,2010 مع منتخب مصر .

وعلق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على حقيقة اعتزال حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر سابقا، اعتزال مجال التدريب.

وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج نمبر وقال على قناة النهار: "والدي تلقى عروض كثيرة ولكنه رفضها".

وتابع: "كابتن حسن غير متحمس للعمل ولكن هو صاحب القرار بشأن الاعتزال من عدمه".