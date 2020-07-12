رياضة | أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية أزمة نارية جديدة بين ناديي الأهلي والزمالك، وذلك بسبب قضية نادي القرن والتي أثيرت في الأيام الماضية.

ودخل محمد الدويش المستشار القانوني والإعلامي السعودي على خط الأزمة المشتعلة بين قطبي الكرة المصرية.

وقال دويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أنا أول من شككت في صحة حصول الأهلي على نادي القرن، وأشيد برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة في تلك القضية".

وكان مرتضى منصور قد سجل علامة تجارية باسم نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين المصرية والتي تعد المنوط بها في اعتماد العلامات التجارية.