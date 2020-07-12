رياضة | موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة سهلة نسبيًا لفريق تشيلسي صاحب الأرض أمام نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج . موعد مباراة تشيلسي القادمة وستقام المباراة بين تشيلسي نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يوليو القادم . Advertisements وستقام المباراة فى تمام الساعه التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس . ويذكر أن اللقاء الماضي خسر تشيلسي أمام فريق شيفليد يونايتد بثلاثية دون رد . ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 60 نقطة وهبط نورويتش سيتي للقسم الثانى بعد وجوده فى المركز الأخير .

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