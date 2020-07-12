شكرا لقرائتكم تعرف على شروط الأهلي لدفع 5 ملايين إضافية للمقاولون بصفقة طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على دفع الإدارة الحمراء مبلغ 5 ملايين جنيه إضافية في صفقة شراء طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، حال تحقق عدد من الشروط خلال لعب الجناح الدولي للأهلي خلال الفترة المقبلة ، وضم الأهلي طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة، وتنازل اللاعب عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية للمقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وكلفت الصفقة خزينة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه، بينما يوجد 5 ملايين أخرى عبارة عن "بونص" يتم دفعهم في حالة انضمام طاهر للمنتخب الأول وحصول الفريق الأحمر على بطولة افريقيا المقبلة بالإضافة لتحقيق اللاعب لعدد مشاركات وتسجيله عدد من الأهداف معين، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

ويستكمل طاهرمحمد طاهر موسم الدوري العام مع المقاولون العرب قبل أن ينضم لتدريبات الأهلي بشكل رسمي فور انتهاء الموسم، على أن يتم قيده في قائمتي الفريق المحلية والافريقية بداية من الموسم المقبل، وتعاقد الأهلي مع طاهر بناءاً على رغبة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي جدد عقده لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي.

فيما كشف طاهر محمد طاهر، عن انتماء أسرته الكروى بأنها عائلة أهلاوية جدا، قائلا: "كل العائلة أهلاوية وكلها بتشجع الأهلى وجوز أختى وأولاده مجانين بالنادى الأهلى"، ويتأثر مزاجهم وفقا لنتيجة مباريات الفريق، موضحا أن الأهلى حلمه منذ الصغر، وحب جماهيره ومساندتهم له يجعل التحدى أكبر خلال الفترة المقبلة.

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وأشار طاهر محمد طاهر إلى أنه فى البداية لم يكن يعرف صلاح أو شخصيته، ولكن بعدما قابله فى معسكر المنتخب قبل مباراة تونس وجده كبيرا بكل شىء فعله، قائلا، "نفسى أكون زى محمد صلاح فى يوم من الأيام، وأسير نفس مسيرته".

وأوضح طاهر أن مثله الأعلى فى كرة القدم هو ديفيد بيكهام، وعلى مستوى اللاعبين المصريين فهو محمد صلاح، وعن مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبى أولمبياد طوكيو قال طاهر، إن الثلاثة لاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبى وجهة نظر لشوقى غريب المدير الفنى واختيار له وحده، إلا أن صلاح رمز كبير لمصر وننظر له على أنه فخر لنا جميعا ".