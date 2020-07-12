شكرا لقرائتكم اليوم.. اتحاد الكرة يحسم اليوم مصير دورى القسمين الثانى والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم مصير دوري القسم الثاني والثالث والرابع بعد اللغط الكبير الذي ساد الشارع الرياضي طوال الفترة الاخيرة ، واستقرت اللجنة الخماسية علي استكمال دوري الممتاز ب علي ان تعود المباريات منتصف سبتمبر المقبل وسيتم الغاء الهبوط نهاية الموسم .

كما تتجه النية لدي اللجنة الخماسية لالغاء دوري القسم الثالث هذا الموسم وصعود أوائل المجموعات وتحديدا الفرق التي حسمت الصعود، علي ان تستكمل الفرق التي لم تحسم الصعود المباريات المتبقية لها علي ان يتم الغاء الهبوط ايضا ، فيما سيتم الغاء دوري القسم الرابع علي ان تصعد الفرق المتصدرة لدوري القسم الثالث .

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فيما تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.