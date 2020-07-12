شكرا لقرائتكم 4.5 مليون راتبًا سنويا لـ محمد عبد الغنى بعد توقيعه على بياض فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الزمالك، 4.5 مليون جنيه، راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين، وذلك تقديراً من إدارة النادى الأبيض لمجهودات اللاعب التي قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادى مصر، حيث يقتضى عقده الحالي بتقاضيه ما يقرب من مليون جنيه سنوياً، لذا جاء قرار إدارة نادى الزمالك بتقديره ماليًا بصورة أفضل بعد المجهودات التي قدمها وكشف وكيله ميدو حزين عن توقيعه على بياض للنادى في جلسة مع المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء دون تحديد المقابل الذى سيتقاضاه والذى كشف مصدر مقرب من اللاعب إن الإدارة البيضاء عرضت عليه تقاضى 4.5 مليون جنيه سنوياً.

وكشف ميدو حزين وكيل أعمال محمد عبد الغني لاعب الزمالك أن الأخير قام بالتوقيع علي عقود تمديد تعاقده مع النادى الأبيض رسميا خلال الأيام الماضية، وقال ميدو حزين في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2: عبد الغني وقع علي بياض وترك التقدير المالي لادارة الزمالك مؤكدا ان اللاعب يثق في ان إدارة الزمالك لن تبخل عليه وستقدر دوره في الفريق، كما أكد ميدو حزين ان عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش يمتلك أكثر من عرض ولكنه مستمر مع طلائع الجيش لنهاية الموسم وحسم مصيره في يد الأهلى.

وأضاف وكيل اللاعبين أن أحمد حمودى سيستمر مع بيراميدز الموسم المقبل وفقا لعقده مع ناديه، اما احمد رفعت لاعب الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري فقد أكد ميدو حزين ان اللاعب مستمر مع الاتحاد السكندرى ولم يتم حسم القرار بشأن عودته للزمالك، مضيفا ان حسام حسن تلقى عرضا من الدوري الإماراتى وعروض الأهلى والزمالك شفهية.