رياضة | أوباميانج يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوباميانج يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، لاسيما بعد مفاوضات برشلونة وريال مدريد.

أوباميانج يقرر رفض عروض برشلونة وريال مدريد في هذه الحالة

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم أوباميانج بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

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وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن أوباميانج سيتجاهل اهتمام كل الفرق الراغبة في ضمه خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم تقديم عروض رسمية له على طاولة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة عدم وصول عروض جادة قريبًا، فإن أوباميانج سيقوم بتوقيع عقد جديد مع آرسنال، متجاهلًا اهتمام برشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن أوباميانج يحصل حاليًا على 180 ألف إسترليني أسبوعيًا مع آرسنال، لكنه يرغب في رفع راتبه إلى 250 ألف إسترليني في العقد الجديد.