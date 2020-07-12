رياضة | الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي إقناع واحد من نجوم الفريق الأحمر بالانتقال إلى الدوري الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على بيع الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

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وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر الذي أكد انه ليس في حاجة لخدمات اللاعب بالموسم القادم.

ويحاول مسئولو الأهلي إقناع جيرالدو بالانضمام إلى نادي مولودية الجزائر الذي قدم عرض مناسب للتعاقد مع اللاعب في الصيف ولكن وكيله يماطل بشكل كبير ليرحل بشكل مجاني وهو ما يرفضه الأحمر نهائيا.

وسيعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء جلسة مع جيرالدو خلال الأيام القليلة القادم لإقناعه بتنفيذ مطالب الأهلي أو معرفة تخطيط اللاعب لمستقبله.