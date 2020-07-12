رياضة | تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي برشلونة من الفوز على نظيره نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 79 نقطة ليظل في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز ليصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي نادي ريال مدريد صاحب الصدارة نقطة وحيده.

ويتسعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز:

1_ليونيل ميسي لاعب برشلونة 22 هدفًا

2_كريم بنزيما 18 هدفًا.

3_جيرارد مورينو 16 هدفًا.

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4_لويس سواريز 15 هدفًا

5_ اياغو اسباس 13 هدفًا.

6_ لوكاس أوكامبوس 13 هدفًا.

7_راؤول غارسيا 13 هدفًا.

8_أنتي بوديمير 12هدفًا.

9_الفارو موراتا 12 هدفًا.

10_خيامي ماتا 11 هدفًا.