رياضة | مؤشر جديد يُقرب دي بروين من البقاء مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يُقرب دي بروين من البقاء مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريقه في الموسم الجديد.

وكان قد أشار دي بروين إلى أنه سيرحل عن الفريق في حال استمرار العقوبة على النادي في الموسم المقبل بعدم المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين متتاليين، بسبب اختراق قانون اللعب المالي النظيف.

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ووفقا لبعض التقارير الإنجليزية إن الاتحاد الأوروبي سوق يعلن عن رفع العقوبة على مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

واقترب كيفين دي بروين من البقاء مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد بعد الأنباء التي أشيرت برفع العقوبة.

وينتهي عقد اللاعب البلجيكي مع مانشستر سيتي في صيف موسم 2023.