رياضة | هيدرسفيلد يحدد مبلغ خرافي للموافقة على بيع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيدرسفيلد يحدد مبلغ خرافي للموافقة على بيع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم .

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو النادي الأهلي يواجهوا صعوبة فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هيدرسفيلد طلب الحصول على 7 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي بشكل نهائي للقلعة الحمراء".

وأضاف: "الأهلي عرض 2.5 مليون جنيه إسترليني ولكن النادي الإنجليزي رفض، والأمر أصبح صعوبة فى استمرار رمضان صبحي".