رياضة | بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفيديو المسيء الذي تم تسريبه خلال الساعات الماضية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بطريقة غير مباشرة.

حيث نشر كهربا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" عبر الحالة اليومية، صورة تجمع بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء،وظهر كهربا في الصورة مع الخطيب في عقدين مختلفين من عمره، وعلق الفولت العالي على الصورة بايموجي أسد على كل صورة.

وأنضم كهربا الى النادي الأهلي قادماََ من نادي افيس البرتغالي، بعد مناوشات حدثت بينه وبين نادي الزمالك.

ويستعد النادي الأهلي حالياً لعودة النشاط الرياضي وذلك بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.