رياضة | أسامة نبيه: أتمنى ضم لاعبين مصريين في الدوري السعودي واستشرت كوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسامة نبيه: أتمنى ضم لاعبين مصريين في الدوري السعودي واستشرت كوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة نبيه، المدير الفني لفريق نادي الشعلة السعودي، إنه يتمنى ضم عدد من اللاعبين المصريين نظرا لتفوقهم في أي ظروف.

وأكد أسامة نبيه في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم احسم موقفي من ضم أي لاعب مصري ولكن اكيد أتمنى انضمام عدد من المصريين".

وتابع: "فترة القيد لم يتم فتحها في الوقت الجاري لذلك أنا الان أركز في اللعب مع المجموعة التي اضمها حاليا مع فريق الشعلة".

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وأتم: "تلقيت عدد من العروض لتدريب أندية مصرية، ولكن الاتفاقات لم تتم وأخيرا اتفقت على تدريب الشعلة السعودي".

وقال أسامة نبيه، المدير الفني لفريق نادي الشعلة السعودي، إنه استشار الارجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر سابقا، قبل قبول عرض الشعلة الإماراتي.

وأكد أسامة نبيه في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "استشرت كوبر قبل تولي تدريب الشعلة ومحمود فايز سيعمل في منتخب الإمارات".

وتابع: "أتواصل مع كوبر دائما وأتمنى أن تجمعنا تجربة عمل جديدة".