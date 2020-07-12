شكرا لقرائتكم لاعبو طلائع الجيش يقتربون من العودة للأوزان المثالية قبل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهر قياس الوزن الذى خضع لاعبو طلائع الجيش خسارتهم للأوزان الزائدة التى اكتسبوها فى العزل المنزلى بسبب جائحة كورونا ، فيما لايزال لدى بعض اللاعبين زيادات بسيطة طالبهم الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى بالتخلص منها فى أسرع وقت بتنفيذ البرامج الغذائية والتدريبية الموضوعة لهم ، ويتطلع بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع أندية المقاصة والمقاولون العرب وانبى ونادى مصر على خوض ستة مباريات ودية استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل حيث من المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته الودية بملاقاة مصر المقاصة فى 15 يوليو الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى وعقب المباراة يدخل الفريق معسكر مغلق بدار المشاة لمدة أسبوعين يلاقى فيه المقاولون العرب ودياً مرتين أحداهم على الجبل الاخضر والاخرى على ستاد الجهاز الرياضة ثم يواجه انبى مرتين أيضاً مباراة فى بتروسبورت والاخرى على ستاد جهاز الرياضة ويختتم الطلائع ودياته بملاقاة نادى مصر.