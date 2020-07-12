شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يكثف تدريبات العزل المنزلى للخماسى الأجنبى عبر وات ساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على متابعة البرامج التدريبية للاعبيه الاجانب عبر واتساب فى ظل عدم حضورهم للقاهرة حتى الآن ، حيث طالبهم الجهاز باستمرار تدريبات العزل المنزلى واجراء تدريبات فى الجيم بعد فتحه فى أغلب الدول حتى يكونوا جاهزين مع زملائهم الذين خاضوا فترة الاعداد ، وأنهى الجهاز الادارى بالنادى الاسماعيلى إجراءات وصول السداسى الاجنبى بصفوف الفريق للقاهرة حيث ينتظر اللاعبين فقط وصول الموافقات الأمنية لدخول البلاد للإنتظام فى تدريبات الدراويش استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل

ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية ، وغادر خماسى الدراويش الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا وكذلك التونسى أكرم علياوى مخطط الاحمال إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة الثلاثاء المقبل استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش.

على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق، فيما جاءت المسحة الثانية سلبية تماماً.

ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.