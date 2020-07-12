كريم حسن شحاتة يعلق على قرار إزالة اسم والده من نادي الزمالك

علق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على إزالة اسم حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر، من رموز نادي الزمالك.

وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج نمبر وقال على قناة النهار: "والدي لم يزعل إطلاقا ولم يهتز نهائيا من ذلك القرار ولم

نتحدث حول هذا الموضوع من الأساس بسبب عدم أهميته".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أصدر قرارا بإزالة اسم حسن شحاتة وأشرف قاسم من داخل نادي الزمالك.

وتابع: "كابتن حسن شحاتة هو أحد

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رموز الزمالك وهذا الموقف لا يشغل باله به".

كما علق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على حقيقة اعتزال حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر سابقا، لمجال التدريب.

وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج نمبر: "والدي تلقى عروض كثيرة ولكنه رفضها".

وتابع: "كابتن حسن غير متحمس للعمل ولكن هو صاحب القرار بشأن الاعتزال من عدمه".