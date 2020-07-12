علق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على إزالة اسم حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر، من رموز نادي الزمالك.
وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج نمبر وقال على قناة النهار: "والدي لم يزعل إطلاقا ولم يهتز نهائيا من ذلك القرار ولمنتحدث حول هذا الموضوع من الأساس بسبب عدم أهميته".
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أصدر قرارا بإزالة اسم حسن شحاتة وأشرف قاسم من داخل نادي الزمالك.
وتابع: "كابتن حسن شحاتة هو أحد
كما علق الإعلامي كريم حسن شحاتة، على حقيقة اعتزال حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر سابقا، لمجال التدريب.
وأكد كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج نمبر: "والدي تلقى عروض كثيرة ولكنه رفضها".
وتابع: "كابتن حسن غير متحمس للعمل ولكن هو صاحب القرار بشأن الاعتزال من عدمه".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة يعلق على قرار إزالة اسم والده من نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.