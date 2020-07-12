شاهد.. كهربا ينشر صورته مع الخطيب

نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي صورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وأسطورة الكرة المصرية عبر حسابه بموقع انستجرام. بموقع انستجرام. ونشر كهربا صورة تجمعه بالخطيب حين كان كهربا في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بجانب صورة أخرى مع الخطيب أثناء لعب كهربا في نادي الاتحاد السعودي. بجانب صورة أخرى مع الخطيب أثناء لعب كهربا في نادي الاتحاد السعودي. وانضم كهربا للنادي الأهلي في شهر يناير الماضي بعد فسخ عقده مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

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