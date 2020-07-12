أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي عن موعد استئناف مسابقات الدوري الممتاز بقسميه الأول والثاني رجال وسيدات وبطولة كأس مصر . وأرسلت اللجنة خطابات إلى الأندية تخطرهم فيه بموعد عودة المباريات ، حيث تقرر أن عودة منافسات الدوري الممتاز سيدات يوم 15 اغسطس المقبل على أن ينتهي يوم 11 سبتمبر.

وقررت اللجنة استئناف مباريات دوري القسم الثاني بداية من يوم 21 أغسطس على أن تنتهي يوم 7 سبتمبر.

كما تقرر عودة الدوري الممتاز رجال يوم 28 أغسطس المقبل بمباريات الدور الثاني وينتهي يوم 14 سبتمبر .

في حين تقام مباريات كأس مصر ايام 21 ، 24 ، 26 أغسطس .

وجاء جدول المسابقات كالتالي : المباريات ، حيث تقرر أن عودة منافسات الدوري الممتاز سيدات يوم 15 اغسطس المقبل على أن ينتهي يوم 11 سبتمبر.وقررت اللجنة استئناف مباريات دوري القسم الثاني بداية من يوم 21 أغسطس على أن تنتهي يوم 7 سبتمبر.كما تقرر عودة الدوري الممتاز رجال يوم 28 أغسطس المقبل بمباريات الدور الثاني وينتهي يوم 14 سبتمبر .في حين تقام مباريات كأس مصر ايام 21 ، 24 ، 26 أغسطس .وجاء جدول المسابقات كالتالي : Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الكرة الطائرة يعلن مواعيد استئناف الدوري الممتاز وكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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