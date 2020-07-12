رئيس الترسانة: الزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن.. والأهلي يفاوض أحد لاعبينا

أكد طارق سعيد رئيس نادي الترسانة، أن نادي الزمالك من حقه المطالبة بحقه في التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي. وأكد طارق سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الموضوع واخد أكبر من حجمه والزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن وينتظر رد الاتحاد الإفريقي ولكن لماذا كل هذا الصراع". الاتحاد الإفريقي ولكن لماذا كل هذا الصراع". وتابع: "السوشيال ميديا السبب وراء الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك وأطالب بغلقها نهائيا". وفي سياق آخر، أشار: "أندية الدرجة الثانية ترفض تطبيق الهبوط في هذا الموسم ونرفض هبوط 5 أندية Advertisements من كل مجموعة بدوري الدرجة الثانية". من كل مجموعة بدوري الدرجة الثانية". وكشف سعيد، رئيس نادي الترسانة، عن حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع لاعبي فريق الشواكيش. وأكد سعيد: "الأهلي والزمالك بفاوضونا ونمتلك أكثر من لاعب جيد بالفريق مثل زمان". وأوضح: "الأهلي يقترب من التعاقد مع أحد لاعبي الترسانة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وأرفض الكشف عن الاسم بسبب اقتراب الصفقة من الانتقال للأهلي".

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