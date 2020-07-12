اتحاد الكرة يدرس طلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تقديم طلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا. يناقش مسوؤلو اللجنة الخماسية خلال الساعات المقبلة تقديم طلب رسمي بعد اتخاذ الكاميرون قرارا بالاعتذار عن عدم استضافة نصف النهائي والنهائي. الساعات المقبلة تقديم طلب رسمي بعد اتخاذ الكاميرون قرارا بالاعتذار عن عدم استضافة نصف النهائي والنهائي. Advertisements يذكر أن الزمالك والأهلي سيواجهان الرجاء والوداد المغربيين في نصف نهائي البطولة. كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن إقامة نصف النهائي من دور واحد على أن يقام نصف النهائي والنهائي في سبتمبر.

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