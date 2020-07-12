محمد صلاح: أوباما أفضل من صالح جمعة.. وطاهر محمد سيفشل مع الأهلي في هذه الحالة

قال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن يوسف أوباما، نجم وقائد نادي الزمالك، أفضل من صالح جمعة.
وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أوباما لعب مع الزمالك كثيرا وهو أفضل من صالحجمعة، وهذا لا يدل أن صالح لاعب سيء".
وتابع: "أنصح حسام عاشور بالاعتزال، وفتحي خسر برحيله عن الأهلي"
كما قال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن طاهر محمد طاهر، لاعبلديه إمكانيات مميزة ولكن لاعب النادي الأهلي يحتاج قدرات خاصة.
وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان: "طاهر محمد طاهر هينجح في ركز في الملعب ولكن لو فضل يلعب بنفس الدلع اللي كان بيلعب بيه في المقاولون هيفشل".
وأتم: "جيرالدو لاعب جيد ولكنه لم يحصل على الفرصة كاملة مع الفريق الأحمر".
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