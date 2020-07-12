أسامة نبيه: أتمنى ضم لاعبين مصريين لنادِ الشعلة السعودي

قال أسامة نبيه، المدير الفني لفريق نادي الشعلة السعودي، إنه يتمنى ضم عدد من اللاعبين المصريين نظرا لتفوقهم في أي ظروف.
وان على قناة النهار: "لم احسم موقفي من ضم أي لاعب مصري ولكن اكيد أتمنى انضمام عدد من المصريين".
وأكد أسامة نبيه في تصريحات عبر برنامج نمبر
وتابع: "فترة القيد لم يتم فتحها في الوقت الجاري لذلك أنا الان أركز في اللعب مع المجموعة التي اضمها حاليا مع فريق الشعلة".
وأتم: "تلقيت عدد من العروض لتدريب أندية مصرية، ولكن الاتفاقات لم تتم وأخيرا اتفقت على تدريب الشعلة السعودي".
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