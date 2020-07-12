السفير المصري: الكاميرون ستحدد موقفها من استضافة أبطال إفريقيا في هذا الموعد

كشف سفير مصر في الكاميرون مدحت المليجي، عن موعد حسم الكاميرون موقفها بشأن استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدحت المليجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكاميرون ستحدد موقفها النهائي يوم الإثنين، والاتجاه الأقرب هو الاعتذار عن

استضافة نهائيات دوري الأبطال".

كما كشف السفير، عن شروط الكاميرون من أجل استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا، موضحا: "حكومة الكاميرون تطلب تأجيل موعد نهائيات دوري الأبطال من أجل استضافة البطولة".

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وتابع: "لن يتم نقل المباريات خارج مدينة ديوالا فهي أكبر المدن في الكاميرون وهي الوحيدة المؤهلة لاستضافة البطولة".

كما أوضح حقيقة سحب استضافة دوري أبطال إفريقيا، من الكاميرون، مؤكدا: "حتى الآن لم ترفض استضافة دوري الأبطال رسميا".

وتابع: "كل ما يتداول بشأن سحب البطولة غير صحيح ولكن هناك اتفاقات يتم مناقشاتها بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي حتى الآن".