رياضة | كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعمل مسئولو نادي الزمالك على حسم صفقة من العيار الثقيل من صفوف بيراميدز وهو نبيل عماد “دونجا”، صخرة فريق الأهرام.

وفي وقتنا الحالي تحتاج القلعة البيضاء بشدة إلى صفقة “دونجا”، لأن يعاني الفريق من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد بسبب كثرة إصابات محمود عبد العزيز “زيزو” بجانب تواضع مستوى محمد حسن.

وفي حالة التعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، سيقوم كارتيرون، بالإطاحة بمحمد حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويعد "دونجا" أفضل لاعبي خط الوسط في مصر خلال الموسمين الماضيين.

ويرحب نبيل عماد في الإنتقالات إلي صفوف القلعة البيضاء الزمالك، رغم تمسك إدارة بيراميدز به، وبجانب تراجع الأهلي عن ضمه بقرار من رينيه فايلر، وذالك بسبب وجود أكثر من لاعب وسط بالفريق، وإمكانية عودة أكرم توفيق وعمار حمدي من الإعارة مع الجونة وطلائع الجيش على التوالي.