رياضة | عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا رسميًا للرد على الفيديو المسيء المنسوب له، والذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تلقي رسائل تهديدات، في بيان جاء نصه على النحو التالي:-

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"أصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بيانًا كشف فيه تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك.

وأضاف أن أبو سنيده يعمل عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة بينها وبينه، ووصف مرتضى منصور ما حدث من الضابط القطري بأنه فاشل لأنه إن نجح في تقليد الصوت، فأين صورته وهو يتحدث مختتما بقوله للضابط القطري: "تم كشفك أمام الرأي العام لمعرفه غبائك".

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع مصور منسوب لمرتضى منصور يسب فيه محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

https://www.facebook.com/150983322219/posts/10158591205112220/