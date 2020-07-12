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رياضة | خطوة جديدة تُقرب لاوتارو مارتينيز من برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة تُقرب لاوتارو مارتينيز من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع الارجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية. 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فريق برشلونة اقترب من حسم صفقة مارتينيز في الأيام المقبلة، وذلك بعد تخفيض المبلغ المطلوب من قبل الفريق الإيطالي. 

وحدد إنتر ميلان مبلغ بقيمة 90 مليون يورو من أجل التخلي عن لاوتارو مارتينيز، وقد خفض المبلغ 21 مليون، حيث كان يريد الحصول على 111 مليون.

ويغيب لاوتارو مارتينيز عن التهديف خلال آخر 5 مباريات مع فريق إنتر ميلان، وأضاع ركلة جزاء في مباراة بولونيا الماضية.

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