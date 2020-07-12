رياضة | نجم الأهلي السابق يتغنى بطارق حامد لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يتغنى بطارق حامد لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنى سيد معوض مدرب منتخب مصر الحالي ولاعب النادي الأهلي السابق، بلاعب نادي الزمالك طارق حامد بعد المعسكرات الماضية مع الفراعنة.

وأشار سيد معوض في تصريحات تلفزيونية حسب قناة "اون تايم سبورت" : "منتخب مصر سيواجه أزمات عديدة في الفترة المقبلة، وذلك بسبب كثرة وضغط المباريات في تصفيات كأس العالم".

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وأوضح عن طارق حامد : "عندما تعاملت معه في معسكرات منتخب مصر احترمته بشدة، حيث أنه يتدرب بكل جدية وينفذ المطلوب منه ولا يفتعل أي أزمة".

وتابع: "نسعى لتحقيق إنجازات كبيرة مع منتخب مصر في السنوات المقبلة، وأيضا سيكون هدفنا الأول التأهل لكأس العالم في قطر 2022".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة أو مباراتين ودية في شهر أكتوبر القادم.