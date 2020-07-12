رياضة | محمد صلاح: طاهر محمد طاهر سيفشل مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: طاهر محمد طاهر سيفشل مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادى الأهلى عن تعاقده مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن طاهر محمد طاهر، لاعب لديه إمكانيات مميزة ولكن لاعب النادي الأهلي يحتاج قدرات خاصة.

وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر هينجح في ركز في الملعب ولكن لو فضل يلعب بنفس الدلع اللي كان بيلعب بيه في المقاولون هيفشل".

وأتم: "جيرالدو لاعب جيد ولكنه لم يحصل على الفرصة كاملة مع الفريق الأحمر".