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رياضة | بالمواعيد.. تعرف على مباريات برشلونة المتبقية فى الدوري الأسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. تعرف على مباريات المتبقية فى الدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى برشلونة فوزا صعبا على حساب نظيره نادى بلد الوليد بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وبهذه النتيجة يصبح نادى برشلونة فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 79 نقطة متأخرا عن صاحب الصدارة الذي يمتلك 80 نقطة.

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ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي المباريات المتبقية لنادى برشلونة فى الدوري الأسباني الممتاز هذا الموسم:

الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.

الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس  أمام برشلونة.

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