رياضة | رئيس الزمالك السابق لـ مرتضى منصور: عليك الامتثال بي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك السابق لـ مرتضى منصور: عليك الامتثال بي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزمة طاحنة تشهدها الساحة الرياضية في مصر على الرغم من توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي تم إتخاذ قرار بشأنه على أن يعود في شهر أغسطس المقبل.

دخل الزمالك في صدام مع الأهلي خلال الآونة الأخيرة بسبب لقب نادي القرن الحاصل عليه الأحمر في عام 2000، إذ يرى مرتضى منصور رئيس الأبيض أن اللقب من حق ناديه وليس الطرف الآخر.

وكان قد كشف مرتضى منصور يوم الخميس الماضي، عن قيامه بتوثيق شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبا مجلس إدارة النادي الأهلي بإزالة شعاره.

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وعلى ضوء ذلك خرج مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بتصريحات يطالب فيها مسئولي القطبين بالتهدئة، مشيرا إلى أن الساحة الرياضية في مصر تفتقد لمناخ الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الأهلي والزمالك، وأنه لابد من التهدئة بين المسؤولين.

كما طالب بأن يحدث تقارب في وجهات النظر، حيث شدد على أننا نعيش في بلد كبيرة ولا يصح أن تخرج مثل هذه ردود الفعل من مسؤولين كبار للناديين، على حد قوله.

وواصل، "أثناء ولايتي لرئاسة نادي الزمالك، كانت هناك مناوشات بين جماهير الفريقين، لذلك طالبت حسن حمدي رئيس الأهلي السابق، التواجد في مباراة القمة لتوصيل رسالة إلى المشجعين بمدى الروح الرياضية التي تجمعنا، وبالفعل حدث ذلك، ولم يخرج أي لفظ سئ من الجماهير، أطالب الجميع بالتهدئة والعمل على عودة الروح الرياضية لأن ما يصدر عنهم يؤثر على فئة كبيرة من الجماهير".

يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، كان أوضح أمس السبت، أنه يتعين على مقدم الطلب "الزمالك" تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة "الكاف" لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها.