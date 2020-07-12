رياضة | الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي بعدما وقع لنادي بيراميدز على أن يمثله بداية من الموسم الجديد.

بعدما تأكد رحيل أحمد فتحي بدأ الأهلي في رحلة البحث عن بديل له، وقد استقر مسئولو الأحمر على خليفته، إذ قرر التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي.

وكان ارتبط أكثر من إسم أجنبي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي بعدما تأكد رحيل الجوكر أحمد فتحي.

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وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي أن ناديه لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي، وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر، على حسب رغبة فايلر.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي شارك في 338 مباراة مع النادي الأهلي منذ أن انضم إليه 2007، وسجل 24 هدف بينما صنع 61 هدف آخرين، وحصد18 بطولة.