رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الأسباني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الأسباني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادى ريال مدريد غدا الإثنين ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى ملعب نويفو لوس كارمينيس الدولي بمدينة غرناطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الإثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين ريال مدريد ضد غرناطة على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى ريال مدريد المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 80 نقطة متفوقا على نظيره برشلونة صاحب المركز الثاني بنقطة.