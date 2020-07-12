شكرا لقرائتكم سيد معوض: عودة المباريات مهمة لمنتخب مصر وكهربا ورمضان وطاهر بدائل صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري سيد معوض، مدرب منتخب مصر، أن عبد الله السعيد من أهم اللاعبين في مصر حاليا وهناك شرط واحد للاستغناء عن تواجده في المنتخب هو وجود البديل المميز شرط عدم الاستعانة بلاعبين كبار مثل السعيد .

وأضاف مدرب منتخب مصر، في برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1 ، أن أجيري أخطا في الاستعانة بلاعبين من الكبار في أمم افريقيا مصر 2019 ، مضيفا أنه استعان بلاعبين غير مقتنع بهم لعدم تواجدهم في معسكرات مسبقة معه من قبل.

وواصل معوض ، أن تنفيذ قناعاته وعدم الاستماع لأحد أهم ما يميز حسام البدري، مضيفا أنا قادر على خوض المباريات بنفس أدائي 50 دقيقة الان.

Advertisements

وأكد سيد أن طارق حامد لاعب كبير وينفذ المطلوب منه على أكمل وجه ، مضيفا صالح جمعة من أفضل اللاعبين في مصر لكنه يفتقد الاستمرارية

وعن عودة الدوري قال إن الصالح لمنتخب مصر هو لعب المباريات والمشاركة باستمرار وصعب جدا غياب اللاعب 7 شهور متواصلة بصرف النظر عن الموسم الجاري أو الجديد ، مضيفا يوجد هيكل لمنتخب مصر محدد وظهور أي لاعب سيكون له دور معنا ، ومحمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم حاليا ولكن البدري يعتمد على أكثر من لاعب وليس صلاح فقط، وكوبر نجح بنسبة كبيرة جدا في تصفيات كأس العالم ولكن لم يساعد المنتخب بالظهور بشكل جيد في مونديال روسيا 2018.

وقال معوض إن كهربا ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر بدائل لصلاح في المنتخب مضيفا أن عامل السن يقلل من فرص تواجد شيكابالا ووليد سليمان مع منتخب مصر، مضيفا أن هدف عماد متعب في الجزائر في الدقيقة الأخيرة في تصفيات كأس العالم لن ينساه أبدا