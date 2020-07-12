شكرا لقرائتكم جوارديولا: تأهلنا لدوري أبطال أوروبا ولكن ننتظر قرار المحكمة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سعادته بعد النجاح في التأهل إلى دوي أبطال أوروبا بشكل رسمي وضمان مركز الوصافة فى الدوري الانجليزي، بعد الفوز برايتون مساء السبت.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على مضيفه فريق برايتون بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وينتظر جوارديولا ومانشستر سيتي القرار النهائي للمحكمة الرياضية يوم الاثنين المقبل، بشأن الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية بعد قرار اليويفا من عدمه، حيث سيصدر القرار النهائي.

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وعلق جوارديولا على ذلك بعد الفوز السبت: "ما قمنا به هو الفوز والتأهل لدوري الأبطال للموسم المقبل على أرض الملعب، لا أحد يستطيع أن يشك في هذا، بشكل عام ، المستوى الذي لعبناه اليوم مشابه تمامًا طوال الموسم، الآن ننتظر حتى يوم الاثنين وسيتم اتخاذ القرار".

وعن تألق صاحب الهاتريك رحيم سترلينج قال: " كل الإشادة لرحيم ستيرلينج، ليس فقط للأهداف الثلاثة، لكنها مهمة لما ينتظرنا، لتطويره كلاعب، لأنه يريد أن يتحسن، نحن سعداء بأدائه اليوم".

بهذه النتيجة عزز السيتي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 72 نقطة، بينما يتصدر ليفربول، برصيد 93 نقطة، ويأتى برايتون فى المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.