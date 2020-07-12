شكرا لقرائتكم سيد معوض: مواعيد تصفيات كأس العالم في موعدها حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر, أن الأمور كلها ليست واضحة بسبب التأجيل المستمر وسنلعب مبارة ودية في أكتوبر أو مباراتين في نوفمب مضيفا أن مواعيد تصفيات كأس العالم في موعدها حتى الان وستكون هناك ضغوطات كبيرة علينا في الموسم المقبل .

وأضاف , مدرب منتخب مصر,في برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1 ، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيواجه أزمة كبيرة بسبب ضغط المباريات الموسم القادم، مؤكدا أن السويسري رينيه فايلر مدرب مميز وأضاف للأهلى كثيرا ، ونفس الحال بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون وأن قرار تجديد الزمالك معه يعتبر خطوة هامة .

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وواصل معوض حديثه قائلا إن شخصية اللاعب في تحمل الضغوطات هي الفارق في استمراره مع المنتخب وثبات المستوي يساعد على التواجد، مؤكدا أن حسام البدري يوزع المهام على أعضاء الجهاز الفني ومفيش بينا أهلى وزمالك وفى المنتخب كله سواسية.