شكرا لقرائتكم خبير لوائح: الزمالك هو بطل القرن الحقيقي لمدة 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن لقب القرن الأفريقي أضاف للنادي الأهلي خلال السنوان الماضية، مشددا على أنه لقب فخري.

وقال عبد اللطيف فى تصريحات تلفزيونية :"الزمالك لا يستطيع التوجه بمفرده للمحكمة الرياضية بشأن قضية نادي القرن، لابد أن يكون الطلب عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، وعندما يصل ملف نادي الزمالك إلى المحكمة الرياضية، الأخيرة ستطلب من الكاف شيء واحد فقط لإصدار حكمها، وهو الإطلاع على شروط اختيار لقب نادي القرن، وعلى أساسها سيتم الحكم، الأمر بسيط للغاية".

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي ينظر لما يحدث حاليًا إنه خناقة شوارع لن يتدخل إلا من خلال شكوى من اتحاد الكرة يذكر فيها تجاوز هيئة رياضية عاملة عنده، وحينها ينظر في الأمر".

كشف خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية لنادي الزمالك، مشددا على أن القلعة البيضاء لديه مكتسب لمدة 6 أشهر للقب "نادي القرن الحقيقي".

وقال عبداللطيف ": ما حدث هو أن مرتضى منصور توجه للغرفة التجارية، لتسجيل علامة تجارية باسم معين، وهو نادي القرن الإفريقي لكرة القدم".

Advertisements

وأضاف: "هناك دفع مرتضى طلب رسوم، ولن يأخذ الموافقة إلا بعد 6 أشهر، عند التسجيل يأخذ ورقة بأنه سجل هذه العلامة باسم نادي الزمالك؛ ولكن الموافقة تأتي بعد هذه المدة".

وأضاف: "مرتضى لديه مكتسب، وهو إنه لو علق لافتة فهو معه فترة 6 أشهر لا أحد يستطيع أن يمنعه، لأنه معه ورقة تُفيد بالتسجيل في الغرفة التجارية بأنه نادى القرن.

أكد خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك هو بطل القرن الحقيقي لمدة 6 أشهر وفقًا للعلامة التجارية التى تقدم بها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال :"هذه العلامة التجارية، هي لمدة عام واحد فقط،، وفي العام المقبل عليه أنه يقدمها من جديد ليحصل على العلامة التجارية لمدة جديدة، ولها فترة وتنتهي ولابد أن تتقدم مجددًا للحصول عليها".

وأضاف: "مرتضى منصور معه مكتسبات، وهو أن حتى هذه اللحظة معه العلامة التجارية الخاصة باللقب الذي يريد أن يحصل عليه، لأنه لم يعترض أحد، ولو الأهلي أعترض وطعن سيدخل الأمر في الشق الموضوعي، وهنا سيكون هناك حكم عن من يستحق هذه العلامة من قبل الغرفة التجارية".