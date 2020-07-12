شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أوباما أفضل من صالح جمعة وفتحي خسر برحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن يوسف أوباما قائد النادي الأبيض، أفضل من صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء.

وأكد محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: "أوباما لعب مع الزمالك كثيرا وهو أفضل من صالح جمعة، وهذا لا يدل أن صالح لاعب سيء".

وتابع: "أنصح حسام عاشور بالاعتزال، وفتحي خسر برحيله عن الأهلي

Advertisements

قال المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن طاهر محمد طاهر، لاعب لديه إمكانيات مميزة ولكن لاعب النادي الأهلي يحتاج قدرات خاصة.

وأكد محمد صلاح :"طاهر محمد طاهر هينجح لو ركز في الملعب ولكن لو فضل يلعب بنفس الدلع اللي كان بيلعب بيه في المقاولون هيفشل".

وأتم: "جيرالدو لاعب جيد ولكنه لم يحصل على الفرصة كاملة مع الفريق الأحمر".