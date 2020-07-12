شكرا لقرائتكم رئيس الترسانة: الزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، إن نادي الزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن.

وأكد طارق سعيد في تصريحات تلفزيونية: "الموضوع واخد أكبر من حجمه والزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن وينتظر رد الاتحاد الإفريقي ولكن لماذا كل هذا الصراع".

وتابع: "السوشيال ميديا السبب وراء الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك وأطالب بغلقها نهائيا".

وفي سياق آخر، أشار: "أندية الدرجة الثانية ترفض تطبيق الهبوط في هذا الموسم ونرفض هبوط 5 أندية من كل مجموعة بدوري الدرجة الثانية".

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كشف ، رئيس نادي الترسانة، عن حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع لاعبي فريق الشواكيش.

وأكد: "الأهلي والزمالك بفاوضونا ونمتلك أكثر من لاعب جيد بالفريق مثل زمان".

وأوضح: "الأهلي يقترب من التعاقد مع أحد لاعبي الترسانة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وأرفض الكشف عن الاسم بسبب اقتراب الصفقة من الانتقال للأهلي".